Neue Moderatorin "Grill den Henssler": Laura Wontorras Einstand war "ungewöhnlich"

Ab dem 10. Mai kehrt die Kochshow "Grill den Henssler" mit drei neuen Folgen zurück (sonntags um 20:15 Uhr bei VOX, auch via TVNow). Insgesamt neun prominente Hobbyköche, darunter Tennis-Legende Boris Becker (52) und Moderatorin Rebecca Mir (28), treten gegen Kochprofi Steffen Henssler (47) an und kochen um die Siegprämie für den guten Zweck. Als neue Moderatorin der Sendung steht Laura Wontorra (31) den Kandidaten und dem Promi-Koch zur Seite. "Die Show macht mir riesengroßen Spaß und das Team hat mich toll aufgenommen", verrät Wontorra im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei sei ihr Einstand aus einem bestimmten Grund ungewöhnlich gewesen.