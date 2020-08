Neue Liebesgerüchte Ist Brad Pitt mit diesem deutschen Model unterwegs?

Die Gerüchteküche brodelt: Hollywood-Star Brad Pitt (56, "Once Upon A Time In... Hollywood") ist in Frankreich mit einer Frau an seiner Seite gesichtet worden. Und obwohl die beiden auf den Paparazzi-Schnappschüssen Gesichtsmasken und Kopfbedeckungen tragen, wollen "ET Online" und "Daily Mail" erkannt haben, dass es sich bei Pitts Begleitung angeblich um das deutsche Model Nicole Poturalski handeln soll. Ob an den Gerüchten etwas dran ist oder nicht: Poturalski, die 27 Jahre alt sein soll, steht nun im Rampenlicht.