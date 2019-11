Neue Kontrahenten im Kampf um Berlin Neue Staffel "4 Blocks": Das muss man über das Finale wissen

Ein Schuss, der alles verändern könnte

Nach Vince' Tod im Kampf gegen einen Rockerclub steht in der zweiten Staffel die Fehde mit der al-Saafi-Familie im Mittelpunkt. Mohammad al-Saafi (Ahmed Hafiene) will als mächtiger Patron seines Clans Toni den Rang ablaufen. Dieser verfolgt immer noch den Plan aus dem kriminellen Business aus- und dafür ins Immobiliengeschäft einzusteigen. Aber auch dort lauern schwarze Schafe, die für die Hamadys sehr gefährlich werden. Ein Handlanger des Immobilienhaies Matthias Keil (David Schütter) trifft am Ende der zweiten Staffel nicht nur Toni mit einem Streifschuss, sondern auch seine Frau - mitten in die Brust.

Hochexplosiver Stoff für das Finale

Kann Kalila gerettet werden oder verliert Toni seine geliebte Frau? Auch Tonis Verhältnis zu seinem Bruder Abbas ist mitnichten geklärt, da Toni ihn in der zweiten Staffel ins Gefängnis bringt. Der Sender TNT Serie, der "4 Blocks" ausstrahlt, teilte vorab mit, dass sich in Staffel drei "ehemalige Verbündete zu gefährlichen Rivalen wandeln". Und dann sind da noch die neuen Gegner, die es Toni in Berlin schwer machen wollen.

Die Zuschauer dürfte zum Abschluss wie gewohnt ein explosiver Plot erwarten.

Ab dem 7. November wird die dritte und letzte Staffel von "4 Blocks" hierzulande ausgestrahlt. Der Sender TNT Serie zeigt die sechs Episoden in Erstausstrahlung immer donnerstags um 21 Uhr.