Neue Konkurrenz für den Thermomix? IFA 2019: Die Tech-Highlights der Messe

Auch Siemens setzt auf smarte Geräte. Das deutsche Unternehmen hat auf der IFA den ersten Backofen vorgestellt, der auf Sprachkommando seine Tür öffnen kann. Das ermöglicht es, in jeder Situation Zugang zum Inneren zu haben - egal ob man gerade vom Kochen vollgekleckert ist oder ein schweres Backblech in den Händen hält. Im März 2020 soll der Ofen in Deutschland erhältlich sein.