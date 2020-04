Neue Kampagne zum Schutz von Kindern Greta Thunberg spendet 100.000 Dollar an UNICEF

Kampagne zur Unterstützung von Kindern in Zeiten der Corona-Krise

Die junge Klimaaktivistin startet eine Kampagne, um auf die Folgen der Corona-Krise aufmerksam zu machen, die Kinder betreffen. Bei Instagram schreibt Thunberg, mit der Kampagne wolle sie dazu aufrufen, UNICEFs Bestrebungen, Kinder während der Corona-Krise zu schützen und deren Leben zu retten, zu unterstützen. "Die ärmsten und anfälligsten Menschen sind immer diejenigen, die am härtesten von einer Krise getroffen werden", begründet Thunberg. "Genauso wie in der Klima-Krise werden auch die Konsequenzen der Corona-Krise den Kindern in armen Ländern, in den ärmsten Vierteln und denen, die schon jetzt benachteiligt und verletzlich sind, den größten Schaden zufügen."