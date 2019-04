Neue Kampagne gegen Bodyshaming Angelina Kirsch und Anuthida Ploypetch kämpfen für Body Positivity

Sie sind schön, haben ein strahlendes Lächeln und führen ein erfolgreiches Leben. Und doch haben Curvy Model Angelina Kirsch (30), Ex-"GNTM"-Teilnehmerin Anuthida Ploypetch (21) und die Influencerinnen Swantje Wördemann und Saskia Frietsch noch etwas anderes gemeinsam. Sie alle wurden oft auf einen vermeintlichen Makel reduziert und haben diese Oberflächlichkeit überwunden. Genau deshalb sind die vier Frauen Teil der neuen Kampagne von Gillette Venus, die unter dem Motto "My Skin. My Way." zeigen möchte, dass Schönheit viele Facetten hat und ganz unterschiedlich interpretiert werden kann.