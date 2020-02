Neue Infos "The Mandalorian" und Co.: Das gibt es ab März bei Disney+ zu sehen

Neben "The Mandalorian" gibt es "High School Musical: Das Musical: Die Serie" zu sehen. Es ist eine Adaption des erfolgreichen Film-Franchises. In der Dokumentationsserie "The World According to Jeff Goldblum" nimmt der titelgebende Schauspieler "die wundervolle und oft erstaunliche Alltagswelt humorvoll unter die Lupe". Außerdem wird "Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel" gezeigt.