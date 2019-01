2030 in München: Ein Quadratmeter für 11.380 Euro

Die Preise in Niedersachsen werden also in den kommenden Jahren so deutlich steigen wie nirgendwo anders in der Republik. Das Preisniveau in München ist natürlich weitaus höher als in Hannover. Immowelt hat für die Prognose die auf seinem Portal inserierten Wohnungen, die Bevölkerungsentwicklung, den durchschnittlichen Zinssatz und die Verbraucherpreis- und Baupreisindizes berücksichtigt.