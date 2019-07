Im Stadtrat zeichnet sich trotz Kritik an Reiters Vorgehen eine Mehrheit für seinen Plan ab. Die Grünen bezeichneten eine Stadion-Kapazität von 18.060 Fans in einer Mitteilung als "realistischen Kompromiss, der allen Interessen so gut wie möglich gerecht wird". Gleichzeitig sprachen sie von einem "merkwürdigen Vorgang", dass der Plan so lange geheim gehalten worden war.