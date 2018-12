Neue Haarfarbe Annett Louisan: Von Blond hat sie sich verabschiedet

Passend zur Jahreszeit hat sich Sängerin Annett Louisan (41, "Berlin, Kapstadt, Prag") einen neuen Look zugelegt. Auf Instagram zeigte sie eine Nahaufnahme ihres Gesichts, das von ihren Locken umspielt wird. Das Besondere: Die Haare glänzen in einem warmen Braunton. Auf die Anmerkung eines Fans in den Kommentaren, dass ihr der Farbton gefalle, scherzte die 41-Jährige: "Naturhaarfarbe. Ich war immer nur im Herzen blond."