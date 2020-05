Neue Gerüchte Versetzte Mick Jagger Angelina Jolie einst für einen One-Night-Stand?

Wenn man dem Buch von Christopher Andersen, "Mick: The Wild Life and Mad Genius of Jagger", glauben will, so hat Mick Jagger (76) Ende der Neunziger Angelina Jolie (44) auf einer Party eiskalt abserviert. Darin behauptet der Autor laut dem britischen "Daily Mirror" nämlich, dass die Rolling-Stones-Legende Jolie angeblich erst mit Anrufen nachgestellt hatte, um sie dann später für einen One-Night-Stand mit US-Schauspielerin Farrah Fawcett (1947-2009) zu versetzen.