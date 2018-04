Neue Gerüchte über Professorin Wegen seiner neuen Freundin? So gut geht es Brad Pitt gerade

Freundschaft oder Liebe?

"Us Weekly" behauptete sogar, dass die Architektin dem Hollywood-Star einen Schlüssel zu ihrem Haus in Cambridge gegeben habe. Dort soll Pitt angeblich bereits gesichtet worden sein, wie er spät in der Nacht ankam und am nächsten Morgen wieder ging. Da die 42-Jährige selbst nicht gerne koche, bestellten die beiden essen oder der Schauspieler stehe am Herd, lauten weitere Gerüchte über die beiden. Sie sollen auch schon zusammen verreist sein. Ob die zwei nur gute Freunde sind, wie es zunächst hieß, oder doch mehr dahinter steckt, bleibt wohl ihr Geheimnis.