Neue Frisur Ivanka Trump trägt jetzt einen Bob - aber warum?

Ivankas neue Frisur könnte aber auch nur dem Zweck dienen, ihre so sehr herbeigesehnte Souveränität zu unterstreichen. Der unbedingte Wille, als wichtiger Teil der Trump-Politik anerkannt zu werden, lässt sich auch an einem ihrer letzten Tweets erkennen. Von ihrem Besuch in Kolumbien veröffentlichte sie Fotos, die aussehen, als wäre sie Mittelpunkt eines Staatsempfangs - dabei ist sie offiziell gar keine Politikerin, sondern nur Beraterin.