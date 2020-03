So auch Timo Gebhart: Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Spieler der Sechzger an der Löwen-Challenge teilgenommen haben, machte nun der Spielmacher den Spaß mit. In einem Video gibt Gebhart einen Einblick in seinen momentanen Alltag – und der besteht (vorbildlicherweise) vor allem aus Training, im Whirlpool entspannen und schlafen. Einzig an der Frisur lässt sich die aktuelle Ausnahmesituation erkennen ...