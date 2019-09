Instagram von Pietro Lombardi: Zeigt er seine neue Freundin?

Demnach hat sich der Sänger in "Love Island"-Kandidatin Melissa verguckt. "Leicht verliebt", schrieb der 27-Jährige zuletzt sogar in seiner Story. Bei seinem vermeintlichen Eroberungsversuch setzt Pietro wohl auch auf einige seiner Freunde. So wendet er sich in einem kurzen Video an Jana Ina Zarrella, die die Sendung moderiert. "Jana Ina, mach mal bitte was klar", fleht der Sänger scherzhaft in dem Clip.