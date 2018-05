Jetzt steht aber erstmal der Fraktionsvorsitz an. Zwei Herausforderungen seien entscheidend, sagte Habenschaden am Mittwoch. "Wir müssen die inhaltliche Arbeit so weiterführen, dass zur Wahl 2020 klar ist, welchen Unterschied es macht, wenn Grün mitregiert", sagte sie. Und: "Wir müssen Leute aufbauen, die sich vorstellen können, aus den Bezirksausschüssen in den Stadtrat zu wechseln." Den Grünen steht ein großer Aderlass bevor.