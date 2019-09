Raus aus den Schlagzeilen, rein in ein normales Leben. Um Naddel war es in den Sommermonaten verdächtig ruhig gewesen. Den letzten Post im Netz machte die 54-Jährige im Mai, bei "Krümels Stadl" auf Mallorca war sie zuletzt im August. "Was ist los mit dir? Soweit alles ok?", fragten ihre Follower. Eine Antwort blieb aus.