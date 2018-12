Neue "Forbes"-Liste Jerry Seinfeld ist mal wieder der bestbezahlte Comedian der Welt

Jerry Seinfeld (64) hat es wieder an die Spitze geschafft. Das "Forbes"-Magazin hat den "Seinfeld"-Schöpfer erneut auf den ersten Platz der Liste der bestbezahlten Comedians der Welt gesetzt. Insgesamt soll er in zwölf Monaten 57,5 Millionen Dollar verdient haben. Dafür sollen vor allem der Netflix-Deal aus dem Jahr 2017 und die verkauften Streamingrechte an allen neun Staffeln der Serie "Seinfeld" verantwortlich sein. Außerdem habe er über 30 Millionen Dollar durch seine Tätigkeit als Stand-up-Comedian verdient. Wer ist ihm auf den Fersen?