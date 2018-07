Neue "Forbes"-Liste George Clooney und mehr: Diese Stars sahnen richtig ab

In den letzten zwölf Monaten haben die Promis richtig Kohle gescheffelt. Laut dem Magazin "Forbes" verdienten die 100 bestbezahlten Entertainer der Welt 2018 zusammen 6,3 Milliarden US-Dollar vor Steuern (ca. 5,3 Milliarden Euro). Das sind 22 Prozent mehr Einnahmen als noch im letzten Jahr. Elf der Stars haben dabei die Marke von 100 Millionen US-Dollar (ca. 85 Millionen Euro) geknackt, das sind mehr als doppelt so viele wie in den letzten beiden Jahren zusammen. Wer steht an der Spitze der neuen "Forbes"-Liste?