Neue Folgen werden schon gedreht "Der Pass": Darum geht es in der zweiten Staffel

Das hochkarätige Schauspielerensemble wird um die österreichischen Neuzugänge Dominic Marcus Singer (geb. 1993) und Christoph Luser (geb. 1980) als Brüderpaar ergänzt. Ebenfalls neu mit an Bord sind der Wiener Schauspieler Andreas Lust (52, "Tatort: Für immer und dich"), die Schweizer Kollegin Sibylle Canonica (62, "Tatort: Die Musik stirbt zuletzt"), der deutsche Schauspieler Stefan Hunstein (62, "Hirngespinster"), der Österreicher Erol Nowak (44, "Der Trafikant") sowie die 1996 in Berlin geborene und in Kanada aufgewachsene Newcomerin Franziska von Harsdorf.