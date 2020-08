Neue Folgen starten "Höhle der Löwen"-Investor Rosberg ist beim Geld "extrem konservativ"

Formel-1-Weltmeister, erfolgreicher Geschäftsmann und nun auch TV-Star: Nico Rosberg (35) ist am 31. August bei VOX (ebenso via TV Now), ab 20:15 Uhr, erstmals als Investor bei "Die Höhle der Löwen" zu sehen. In der Gründershow kämpft er gegen eingesessene Löwen wie Carsten Maschmeyer (61), Judith Williams (48) und Ralf Dümmel (53) um die Möglichkeit, in vielversprechende Start-ups zu investieren. Dabei ist er sonst in Gelddingen nicht sonderlich risikofreudig.