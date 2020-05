Neue Folgen seiner TV-Sendung Raus aus der Corona-Falle: Frank Rosin startet mit Gastro-Rettung

Frank Rosin (53) geht mit seiner Sendung "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" seit 2009 auf kulinarische Rettungsmission. In der Corona-Krise steht er nun vor einer großen Herausforderung: Er will betroffenen Restaurants aus der Not helfen. Nachdem viele Gastronomien nach den Lockerungen unter bestimmte Auflagen wieder öffnen durften, schreitet Rosin nun zur Tat. Die Dreharbeiten zu "Rosins Restaurants - Jetzt erst recht!" sind am gestrigen Mittwoch (13. Mai) gestartet, wie der Sender kabel eins bekannt gegeben hat.