Neue Folgen mit Tom Ellis "Lucifer": Der Teufel kehrt im August mit Staffel fünf zurück

Um was geht es in der neuen Staffel?

Was genau passieren wird, wird noch nicht verraten. Der Versandriese erklärt allerdings, dass so viel auf dem Spiel stehen soll, wie niemals zuvor. In den neuen Folgen werden demnach beliebte Charaktere das Zeitliche segnen und auch Geheimnisse werden gelüftet. Zudem soll es endlich eine Antwort auf die seit jeher von Fans gestellte Frage "Werden sie, oder werden sie nicht?" geben.