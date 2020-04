Neue Folgen in Arbeit Corona-Drehpause bei "Rote Rosen" beendet: Das ist alles neu

Am gestrigen Montag (27. April) fanden sich Cast und Crew wieder am Set in Lüneburg ein. Wie war der erste Drehtag? "Alle sind froh, dass es wieder losgeht. Alle reißen sich zusammen und akzeptieren die neuen Bedingungen. So gibt es jetzt mehr Desinfektionsmittel, Plexiglaswände, Masken für alle. Nur die Schauspieler vor der Kamera tragen zwischenzeitlich keine. Auch das Catering läuft in kleinen Gruppen ab", teilt der Sender weiter mit.