Neue Folgen der 17. Staffel "Rote Rosen" geht am 6. Juli wieder weiter

Am Freitag zuvor, den 3. Juli, zeigt das Erste zur gewohnten Sendezeit um 14:10 Uhr noch ein Special, um den Zuschauer auf die neuen Folgen einzustimmen. In einem Rückblick soll dann noch einmal in Erinnerung gerufen werden, was bisher in der 17. Staffel passiert ist. Im Fokus standen dort bislang vor allem die Liebesturbulenzen von Astrid (Claudia Schmutzler, 53) und ihrem Alex (Philipp Oliver Baumgarten, 32).