Neue Folgen auf TNT Serie "4 Blocks" startet in die zweite Staffel: Das erwartet die Fans

Rückblick auf Staffel eins

Ali "Toni" Hamady (Kida Khodr Ramadan) will sich von den kriminellen Geschäften seiner Familie lösen, um mit Ehefrau Kalila (Maryam Zaree) und der gemeinsamen Tochter ein Leben ohne Kriminalität zu führen. Doch eine Razzia wirft seine Pläne über den Haufen. Auch will er nicht seinem aufbrausenden Bruder Abbas (Veysel Gelin) die Clanführung überlassen, der sich bereits als Familienoberhaupt ansieht. Als sein alter Freund Vince (Frederick Lau) nach Berlin zurückkehrt, keimt in Toni wieder die Hoffnung auf ein legales Leben auf. Doch es kommt alles anders als gedacht. Neue Intrigen und Verbrechen enden in einem tödlichen Showdown.