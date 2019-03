Meredith wird umgarnt

Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) ist im 14. Staffelfinale von Dr. Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) geküsst worden. Wie in Trailern bereits zu sehen war, tauscht sie in Staffel 15 auch im Bett heiße Küsse mit ihm aus - allerdings nur im Traum. DeLuca wäre durchaus an mehr interessiert, allerdings scheint auch der Neue, Dr. Atticus "Link" Lincoln (Chris Carmack), Interesse an Dr. Grey zu haben. Nicht zu vergessen ihr Date mit "How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor (44). So viel sei verraten: Meredith Grey verschenkt ihr Herz, aber Komplikationen sind vorprogrammiert.