Neue Folgen auf Netflix "Tote Mädchen lügen nicht": Die brennendsten Fragen zu Staffel drei

Nachspiel für Tyler?

Am Ende der zweiten Staffel konnte Tylers Amoklauf im letzten Moment von Clay verhindert werden. Er fährt ohne Schaden angerichtet zu haben mit Tony (Christian Navarro) davon. Aber wird seine geplante Gräueltat noch ein Nachspiel haben? Was ist mit den Waffen passiert? Hat er den Plan vollends ad acta gelegt? Oder werden seine Eltern und die Schule doch davon Wind bekommen?

Fliegt Montgomery auf?

Tyler wollte den Amoklauf letztlich in die Tat umsetzen, nachdem er von einigen Mitgliedern des Football-Teams, federführend darunter Montgomery (Timothy Granaderos), grausam misshandelt worden ist. Wird dieser Missbrauch auffliegen? Werden Montgomery und Co. für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen? Oder schmiedet Tyler - alleine oder mit seinen Mitschülern - einen neuen Racheplan? Montgomery stellt im Trailer Tyler auf jeden Fall zur Rede...

Werden Justin und Jessica wieder ein Paar?

Justin und Jessica sind sich am Ende von Staffel zwei sehr nahe gekommen. Sind die beiden nun wieder ein Paar oder war das Ganze nur ein einmaliger Ausrutscher? Eigentlich ist Jessica in einer Beziehung mit Alex (Miles Heizer). Wird er vom Techtelmechtel seiner Freundin erfahren? Alex' Gefühlsleben kann nicht gerade als stabil bezeichnet werden, immerhin hat er am Ende von Staffel eins versucht, sich durch einen Kopfschuss selbst zu töten.

Wer hütet welches Geheimnis?

Justin hat in Staffel zwei (vergeblich) gegen sein Drogenproblem gekämpft. Ein Lichtblick war schließlich, dass er von Clays Eltern adoptiert werden sollte. Wie werden die beiden als Brüder klar kommen? Im Trailer ist ein Streitgespräch zwischen ihnen zu sehen, in dem Justin Clay an den Kopf wirft, dass er nicht alles wisse. Wird sich Justin an die Regeln seiner neuen Familie halten können? Und ist er wirklich clean?

Nicht zu vergessen: Chlöe (Anne Winters), die ein Kind von Bryce erwartet. Wird sie das Baby behalten? Oder war die Schwangerschaft eine Lüge? Und läuft da plötzlich etwas zwischen ihr und Zach? Wie passt Tony in das ganze Bild? Kann das Mobbing an der Liberty High School endlich eingedämmt werden? Oder muss doch noch wer ins Gefängnis?

Die dritte Staffel von "Tote Mädchen lügen nicht" kann einiges abhandeln - doch aufgeklärt wird womöglich nicht alles. Netflix hat eine vierte, finale Staffel bereits angekündigt.