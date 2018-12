Neue Folgen ab April 2019 Eis trifft auf Feuer: Teaser zum "Game of Thrones"-Finale ist da!

Im April 2019 ist es so weit: Die achte Staffel der erfolgreichen HBO-Serie "Game of Thrones" läuft endlich an. Die Gerüchte und Spekulationen um die finalen sechs Folgen reißen nicht ab. Nun wurde im Zuge der São Paulo Expo in Brasilien ein erster offizieller Teaser veröffentlicht. In dem kurzen Clip sind jedoch keine Szenen aus der Show zu sehen...