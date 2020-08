Neue Folgen ab 9. August Sommer-Staffel "Grill den Henssler": Diese Promis treten an

Ein Hundecoach, eine YouTuberin und ein Reality-TV-Star

Am 30. August werden sich Martin Rütter (50), Detlef Steves (51) und Dagi Bee (25) hinter den Herd stellen. Rütter ist Hundeprofi und Buchautor und hilft Hundehaltern seit 2008 in der VOX-Doku-Reihe "Der Hundeprofi" bei der Erziehung ihrer Vierbeiner. Steves hat sich durch seine Auftritte in VOX-Formaten wie "Hot oder Schrott - Die Allestester" einen Namen gemacht, nahm an "Let's Dance" teil und auch schon an "Grill den Henssler". Das Trio komplettiert Dagi Bee, bürgerlich Dagmar Kazakov. Sie gehört zu Deutschlands erfolgreichsten YouTubern und stellt Tutorials rund um Styling und Mode ins Netz.

Am 6. September werden Sarah Lombardi (27), Jorge González (52) und Hardy Krüger Jr. (52) das Finale der Sommer-Staffel bestreiten. Sängerin und ehemaliger "DSDS"-Star Sarah Lombardi ist gern gesehener Gast in TV-Shows und nahm an "Dancing On Ice" oder "Das große Promibacken" teil. 2017 war sie auch schon bei "Grill den Henssler" dabei.

Der kubanische Choreograf Jorge González ist seit 2013 Jurymitglied der Tanzsendung "Let's Dance" und fällt dort mit seinen schrillen Outfits auf. Und was wohl ein Schauspieler hinterm Herd? Hardy Krüger Jr. wird es beweisen. Der 52-Jährige war bereits in vielen deutschen TV-Produktionen wie "Forsthaus Falkenau", "Das Traumschiff" oder "Notruf Hafenkante" zu sehen.

Durch das Geschehen am Herd führt Moderatorin Laura Wontorra (31). Als Profiköche stehen Sascha Stemberg (41), Ali Güngörmüs (43), Frank Buchholz (53), Christian Lohse (53) und Yannic Stockhausen den Kandidaten zur Seite.