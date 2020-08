Neue Folgen ab 31. August Neue Staffel "Love Island": Diese Single-Männer sind dabei

Diese weiblichen Singles sind dabei

Auch sechs Single-Damen, die bei "Love Island" teilnehmen werden, wurden bereits vorgestellt. Anna (24), Sachbearbeiterin aus Dortmund, sucht in der TV-Show offenbar mehr als einen Flirt: "Ich bin total bereit für die große Liebe und möchte endlich wieder 'Schmetterlinge im Bauch' haben." Hotelfachfrau Aurelia (23) aus Frankfurt am Main erklärt schon mal vorab: "Mein bestes Feature ist alles an mir, das Gesamtpaket." Ebenfalls mit dabei ist Studentin Chiara (23) aus Eckental, die über sich sagt: "Was ich anfange, ziehe ich auch durch!"