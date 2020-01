Neue Folgen ab 2021 Netflix bestätigt dritte Staffel von "You"

Die neue Staffel soll zehn Folgen umfassen. Hauptdarsteller Penn Badgley (33, "Gossip Girl") und Victoria Pedretti (24, "Once Upon a Time... in Hollywood") werden erneut als Joe und Love mit von der Partie sein. Wann genau die Serie auf Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt. Es wäre allerdings möglich, dass die Tradition fortgesetzt wird und die dritte Staffel wie die beiden vorherigen am 26. Dezember startet.