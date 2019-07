Luft- und Raumfahrt sind für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mehr als nur eine technische Lösung. "Raumfahrt ist ein Stück Religion", sagte er am Sonntag bei der Vorstellung der neuen Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie an der Technischen Universität München (TUM) in Garching.