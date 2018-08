Kommt jetzt die Ernüchterung? Karen Michels, Professorin an der Harvard TH Chan School of Public Health und Direktorin des Instituts für Prävention und Tumorepidemiologie an der Universität Freiburg, sagt: ja! In einem Vortrag, der derzeit bei YouTube die Runde macht, bezeichnet sie Kokosöl als reines Gift und das schlimmste Lebensmittel, das man essen könne.