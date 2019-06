Neue Erkenntnisse durch Videos? Prozess um Kevin Spacey geht weiter: Neuer Gerichtstermin am Montag

Am 7. Januar hat sich der gefallene Hollywood-Star Kevin Spacey (59) erstmals persönlich wegen eines angeblichen Übergriffs auf einen damals 18-Jährigen in einer Bar vor Gericht verantworten müssen - und auf nicht schuldig plädiert. Neue Erkenntnisse erhofft sich nicht nur der Richter bei einer weiteren Anhörung, die für Montag im Gericht der US-Stadt Nantucket (Massachusetts) anberaumt ist, wo sich der Vorfall im Jahr 2016 zugetragen haben soll. Das berichtet die Klatschseite "Page Six" der "New York Post".