München - Bei dem vermeintlichen Familiendrama in Starnberg Anfang Januar konnte schnell der Freund (19) des ermordeten Sohnes als mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Kripobeamten nicht nur Waffen und Munition, sondern auch diverse Indizien, die den Täter mit einem Raubüberfall in Emmering in Verbindung bringen.