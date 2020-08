Neue Enthüllungen in Doku Entkam Paris Hilton nur knapp Jeffrey Epsteins Prostitutionsring?

Nach der Netflix-Produktion "Jeffrey Epstein: Stinkreich" fördert nun eine weitere Dokumentation neue, erschütternde Details über die Machenschaften des toten Sexualverbrechers ans Licht. In "Surviving Jeffrey Epstein" wird unter anderem auch aufgezeigt, was für eine tragende Rolle die derzeit inhaftierte, vermeintliche Komplizin von Epstein, Ghislaine Maxwell (58), in all dem gespielt haben soll. Bei einer Party vor rund 20 Jahren soll Maxwell gar Paris Hilton (39, "House of Wax") als potenzielles Opfer für Epstein auserkoren haben, berichtet der Journalist Christopher Mason nun in der Doku.