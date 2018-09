Neue "Einbruchsaison" beginnt Warnung vor Einbrecherbanden

Landshut - Wenn es früher dunkel wird, schnellen die Einbruchszahlen in Landshut in die Höhe. Die Täter kommen meist aus Osteuropa. Sie suchen sich Orte in der Nähe einer Schnellstraße und begehen bei ihren Reisen oftmals ganze Einbruchsserien. So auch letztes Jahr in Ergolding. Die Polizei beginnt deshalb schon jetzt ihre Vorbereitungen auf die neue "Saison".