Neue DIY-Sendung "Hallo Schatz" TV-Comeback! Entertainer Oliver Petszokat wird zum Trödel-Guru

Während die Experten reparieren, restaurieren und umgestalten, sucht Petszokat potenzielle Käufer in Cafés, Vereinen oder Läden. Was bei all dem herauskommt, erfahren die Besitzer und Zuschauer am Ende der neuen Dokutainment-Sendung "Hallo Schatz" (30 Folgen), die das Erste ab dem 18. März 2019 immer montags bis freitags um 16:10 Uhr ausstrahlt. Die erste Folge trägt den Titel "Ein Holzbett wird zur Sitzbank".