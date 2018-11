Soll Bayern mit Ihnen digitaler Vorreiter werden?

Natürlich. Sie kennen uns Politiker in Bayern, wir möchten immer die Spitzenposition. Wir dürfen aber gerade im digitalen Bereich uns nicht abhängen lassen. Wir sehen in den internationalen Vergleichen, dass andere Länder einfach weiter sind als wir. Gleichzeitig müssen wir die Menschen vor Ort mitnehmen.



Ist das eine große Herausforderung? Absolut. Ich glaube, dass der Begriff Digitalisierung sehr abstrakt ist und nicht jeder sich darunter etwas vorstellen kann. Das geht mir in manchen Bereichen ähnlich. Es ist wichtig, allen zu zeigen, was für Chancen damit gegeben sind. Denken Sie zum Beispiel an die digitale Medizin oder an Robotik für Menschen mit Behinderung oder den Pflegebereich. Vor einigen Tagen gab es einen Bericht im BR, in dem es darum ging, dass Künstliche Intelligenz mittlerweile Hautkrebs schneller erkennen kann als ein Dermatologe. Nichtsdestotrotz brauchen wir den Dermatologen für die Behandlung und für menschliche Begleitung. Aber auch die Frage, was passiert mit meinem Job?, ist berechtigt. Und der müssen wir uns als Politik annehmen.

Welche Bereiche müssen digital werden, die es jetzt noch nicht sind?

In unserer Bürokratie, die ja häufig kritisiert wird, könnten wir einiges vereinfachen. Auch das liegt, zumindest was die staatlichen Behörden anbelangt, in meinem Bereich. Wir wollen ganz konkret in Bayern bis 2020 alle wichtigen Verwaltungsleistungen online stellen.

Gerlach ist Schafkopf-Verrückt

Im Landtag kam ja bereits der Vorschlag, dass Sie sich einen Twitter-Account anlegen sollten. Machen Sie’s?

Ja. Ich verstehe allerdings nicht, warum jeder sich danach erkundigt. Ich glaube, wer unter Digitalisierung nur Twitter versteht, verkürzt dieses Thema immens. Die digitale Welt ist viel breiter. Natürlich ist es wichtig, auch in den vielen sozialen Medien zu sein. Aber Kommunikation funktioniert nicht nur digital.

Facebook und Instagram haben Sie. Auch WhatsApp?

Ja.



Was ist Ihr meistgenutztes Emoji?

Ich glaube, entweder das Zwinker-Emoji oder der Tränen lachende Smiley. Weil ich eher ein lustiger Typ bin und gerne lache, nutze ich die sehr gerne.

Sie sind ja auch für den Bereich Computerspiele zuständig. Spielen Sie selbst auch? Oder haben Sie früher gespielt?

Ja, aber wirklich früher. Ich habe Nintendo gespielt und das sehr geliebt. Ich hatte einen grünen Nintendo. Aber die letzten fünf Jahre bin ich wenig zum Spielen gekommen.

Nicht mal ein bisschen Candy Crush auf dem Handy?

Nein, wirklich nicht. Obwohl, Schafkopf fällt mir ein. Ich bin Schafkopf-Spielerin. Ich kann ja leider nicht ständig in Bierzelten sein, aber es gibt Schafkopf-Apps und die spiele ich tatsächlich ab und zu. Sie haben zwei noch sehr kleine Kinder.



Welche Ratschläge geben Sie Ihnen für den Umgang mit digitalen Medien?

Ich halte nichts davon, Kinder fernzuhalten von dem Thema, finde es aber auch nicht gut, wenn man als Elternteil die Nase den ganzen Tag am Handy hat. Darauf legen mein Mann und ich wert. Meine Kinder werden das Klassenzimmer ganz anders erleben, als ich es erlebt habe. Die werden vielleicht mehr Tablets vor sich liegen haben als Stift und Zettel. Kinder dafür fit zu machen, ist wahnsinnig wichtig - mit Blick auf die Chancen und Risiken der digitalen Medien.