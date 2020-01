Neue Details zur Serie "American Crime Story: Impeachment": Billy Eichner spielt Matt Drudge

Die limitierte Serie basiert auf dem Buch "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President" von Jeffrey Toobin (59). Emmy-Gewinner Richard Shepard (55, "Ugly Betty") soll Regie führen. Nicht nur Ryan Murphy fungiert als Produzent. Monica Lewinsky selbst produziert ebenfalls mit sowie unter anderem auch Brad Falchuk (48), der Ehemann von Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow (47, "Shakespeare in Love").