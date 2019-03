Am Donnerstag gab die Münchner Polizei zu den Verdächtigen sowie zu dem Betrugsversuch, der den Schüssen auf das Fluchtauto vorausging, neue Details bekannt: Demnach waren es zunächst "drei Täter", die dem besagten Juwelier in Trudering seit dem 19. März in bislang sechs bekannten Fällen "angebliches Zahlgold zum Verkauf" boten, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Juwelier habe das Zahngold geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um echtes Zahngold handelte. Er kaufte deshalb die angebotene Ware und zahlte insgesamt etwa 10.000 Euro an die Täter. "Nachdem der Juwelier von der Firma, die das Gold einschmelzt, die Rückmeldung erhalten hatte, dass es sich nicht um Zahngold, sondern um wertloses Material handelte und sich die Täter erneut angekündigt hatten, verständigte er die Polizei", schildern die Beamten weiter, was im Vorfeld passiert ist.