Neue Details zu ihrem Tod? TV-Serie über Marilyn Monroes letzte Lebensmonate in Arbeit

Noch immer ranken sich Gerüchte um den Tod von Marilyn Monroe (1926-1962, "Manche mögen's heiß"). Eine neue TV-Serie will nun ihre letzten Lebensmonate unter die Lupe nehmen. Wie der Branchendienst "Hollywood Reporter" berichtet, bereiten die Produktionsfirmen "101 Studios" und "Seven Seas" das Projekt vor, einen Abnehmer gebe es noch nicht. Es basiere auf dem Enthüllungsbuch "The Final Years of Marilyn Monroe" von Keith Badman. Erstmals habe Monroes Markenmanagementunternehmen, die Authentic Brands Group, ein Filmprojekt über das Lebensende der Ikone gebilligt.