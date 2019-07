Die Frau fühlte sich bedroht, öffnete nun die Tageskasse, nahm insgesamt 2.000 Euro heraus und schob sie dem Räuber hin. Das reichte offenbar. Der große Mann im roten Shirt packte das Geld eilig in die Tüte und verschwand in unbekannte Richtung, während die Überwachungskameras den ganzen Vorgang filmten. Am Montagabend war er weiterhin auf der Flucht. Die meisten Kunden, die sich zu der Zeit in der Bankfiliale aufhielten, bemerkten gar nichts von dem Überfall.

Nach Öffentlichkeitsfahndung - Täter wird festgenommen

"Es dauerte alles nur wenige Minuten, vielleicht sogar weniger als eine Minute", sagte ein Sprecher der Polizei, die nach der Tat stichpunktartige Kontrollen durchführte und mit einem Großaufgebot in ganz München fahndete. Ein Helikopter war am Montagnachmittag im Dauereinsatz. Schon wenige Minuten nach dem Überfall hatte die Polizei die Fahndung eingeleitet, noch bevor die ersten Beamten am Tatort ankamen. Am späten Nachmittag entschied die Staatsanwaltschaft, das Lichtbild des Tatverdächtigen zu veröffentlichen, und erhöhte den Fahndungsdruck dadurch massiv.

Wie die Polizei München über Twitter mitteilte, konnte der Täter noch am Abend identifiziert und festgenommen werden.

