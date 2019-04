Neue Details Lady Gaga: Der Designer ihres Fleischkleides war Veganer

Eines der abgefahrensten und am meisten diskutierten Outfits von Sängerin Lady Gaga (33, "A Star Is Born") war ohne Zweifel ihr berühmt-berüchtigtes Fleischkleid. In dem Schock-Look war sie im Jahr 2010 bei den MTV Video Music Awards aufgetaucht. Designer Brandon Maxwell hat das Outfit kreiert und nun preisgegeben, dass er damals Veganer war. In der After-Show der Sendung "Watch What Happens Live with Andy Cohen" erklärte Maxwell, dass er bei der Anfertigung sehr lange Handschuhe in Opernlänge sowie eine Maske getragen habe.