Polizei und Staatsanwaltschaft nannten unter anderem Einzelheiten zum Überwachungsvideo einer Bankfiliale in Lichtenberg, das den Tatverdächtigen am Tattag in dem Ort zeigt und das Alibi des Mannes platzen ließ. Dieses Video befand sich den Angaben zufolge schon bei den Altakten. In Zusammenhang mit den damaligen Ermittlungen habe es aber keinen hinreichenden Tatverdacht begründen können.