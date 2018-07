Neue Details enthüllt Demi Lovato: Ist Crystal Meth der Grund für den Zusammenbruch?

Ist die Ursache für Demi Lovatos (25) Zusammenbruch geklärt? Zumindest soll nun eine Krankenschwester, die den Star am vergangenen Dienstag behandelt habe, ein erstes Detail zum medizinischen Befund verraten haben. So sei im Blut der 25-jährigen Sängerin und Schauspielerin Methamphetamin nachgewiesen worden, will die US-Seite "The Blast" aus einem Statement der Krankenhaus-Mitarbeiterin an die Polizei in Erfahrung gebracht haben. Bekannter ist die Droge unter dem Begriff Crystal Meth.