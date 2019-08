Neue Deichmann-Kollektion Rita Ora präsentiert ihre Schuh-Favoriten in Berlin

Sängerin Rita Ora (28) und der Schuhhändler Deichmann haben in Berlin das Ergebnis ihrer kreativen Kooperation vorgestellt. In einer Location im Prenzlauer Berg wurden die Modelle aus der "Rita Ora für Deichmann"-Kollektion in einer "Fashion Installation" präsentiert. Choreograf Marvin A. Smith (58), der schon die Bühnenshows von Stars wie Michael Jackson, Madonna, Britney Spears oder auch Helene Fischer verantwortet hat, ließ dazu Models hinter bunten Plexiglasscheiben in Sneakers, Overknee-Boots und Stiefeletten mit Neon-Details, Plateau-Sohlen, Leoparden-Look oder Glitzersteinen posieren.