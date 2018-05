Eigentlich hatte die EU den Mitgliedsstaaten vorgegeben, die neue Verordnung jeweils mit den eigenen Grundsätzen der Presse- und Informationsfreiheit in Einklang zu bringen. Dass dies, was die Fotofrage betrifft, in Deutschland bis dato nicht geschehen sei und die DSGVO damit in zwei Wochen quasi ungebremst aufschlage, hält Sebastian Deubelli, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Landshut, für ein "unfassbares Versäumnis des Gesetzgebers".