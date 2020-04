Neue Biografie Val Kilmer: Cher hat ihm im Kampf gegen den Krebs geholfen

Val Kilmer (60, "Batman Forever") hat seinen Sieg über den Krebs auch einer ganz besonderen Ex-Freundin zu verdanken: Cher (73, "Strong Enough"). Wie der Schauspieler in seiner neuen Biografie "I'm Your Huckleberry" erstmals erzählt, kämpfte er in ihrem Gästehaus gegen den Kehlkopfkrebs. Die beiden kennen sich bereits seit den frühen Achtzigern, als sie ein Techtelmechtel miteinander hatten. Als Kilmer 2016 erkrankte, bot Cher ihrem Ex-Freund an, sich bei ihr einzuquartieren.